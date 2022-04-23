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23.04.2022
✦ Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии ✦
✦ Заседание Кабинета Министров Туркменистана ✦
✦ Президент Туркменистана поздравил руководство Японии ✦
Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии
23.04.2022
Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии
Заседание Кабинета Министров Туркменистана
22.04.2022
Заседание Кабинета Министров Туркменистана
Президент Туркменистана поздравил руководство Японии
22.04.2022
Президент Туркменистана поздравил руководство Японии
Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии
23.04.2022
Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии
Заседание Кабинета Министров Туркменистана
22.04.2022
Заседание Кабинета Министров Туркменистана
Президент Туркменистана поздравил руководство Японии
22.04.2022
Президент Туркменистана поздравил руководство Японии
Последние новости
Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде
23.04.2022

На открытом манеже конноспортивного комплекса в Ашхабаде прошли соревнования по конкуру, приуроченные к Национальному празднику туркменского скакуна.

Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде
Спорт
Студенческие олимпиады: оценка знаний и стимул к постоянному развитию
22.04.2022

В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева состоялась Олимпиада по цифровой экономике. 

Студенческие олимпиады: оценка знаний и стимул к постоянному развитию
Наука
Концерт, который никого не оставит равнодушным
22.04.2022

Государственный симфонический оркестр Туркменистана приглашает всех любителей музыки в Путешествие в мир классики. Остановка – Латинская Америка, которая, как известно, славится захватывающей, ритмичной и колоритной музыкой с острой перчинкой, способной растопить сердце любого слушателя.

Концерт, который никого не оставит равнодушным
Культура
Интерактивная карта исторических объектов Туркменистана
22.04.2022

Государственная служба интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана выдала авторское свидетельство на программу для ЭВМ №218 группе разработчиков лаборатории Географических информационных систем (ГИС) Центра технологий Академии наук Туркменистана. 

Интерактивная карта исторических объектов Туркменистана
Общество
«Милли улгам» предлагает телекоммуникационные инфраструктурные решения основных задач «умных» городов
22.04.2022

Экономическое общество «Милли улгам» с 2020 года работает над «умный» городским решением, которое включает в себя возможности цифровой системы. Здесь работает около 30 IT-специалистов. 

«Милли улгам» предлагает телекоммуникационные инфраструктурные решения основных задач «умных» городов
Экономика
22.04.2022
Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде
22.04.2022
Студенческие олимпиады: оценка знаний и стимул к постоянному развитию
22.04.2022
Концерт, который никого не оставит равнодушным
22.04.2022
Интерактивная карта исторических объектов Туркменистана
22.04.2022
«Милли улгам» предлагает телекоммуникационные инфраструктурные решения основных задач «умных» городов
Хроника
22.04.2022
Утверждён состав Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права
22.04.2022
Государственному предприятию «Nebitmaş» разрешено поэтапно заключать контракты с АООТ «Таджикская Алюминиевая Компания»
22.04.2022
Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана разрешено заключить контракт с компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG»
22.04.2022
Управление финансовыми рынками признано подлежащим лицензированию
22.04.2022
Глава государства подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осуждённых лиц»
20.04.2022
Глава государства подписал ряд документов
19.04.2022
Указ Президента Туркменистана о Гурбанназарове О.
Сотрудничество
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21.04.2022
Туркменистан и Иран обсудили расширение сотрудничества в области здравоохранения и медицины
20.04.2022
Сотрудничество в сфере охраны интеллектуальных прав
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19.04.2022
На связи «АНКАСАМ» - турецкий Центр кризисных ситуаций
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Общество
Ещё
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22.04.2022
Интерактивная карта исторических объектов Туркменистана
22.04.2022
Онлайн встреча представителей Государственной таможенной службы Туркменистана и Программы развития коммерческого права
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22.04.2022
Подарки от фонда детям
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Экономика
Ещё
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22.04.2022
«Милли улгам» предлагает телекоммуникационные инфраструктурные решения основных задач «умных» городов
21.04.2022
Челябинская область РФ заинтересована в развитии сотрудничества с Туркменистаном
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21.04.2022
В Туркменистане стартовал отбор участников для проекта «eBay Central Asia hub»
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Культура
Ещё
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22.04.2022
Концерт, который никого не оставит равнодушным
22.04.2022
Композитор из Туркменистана стал лауреатом Международного музыкального конкурса
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22.04.2022
Представители туркменского кинематографа обсудили с коллегами из стран СНГ перспективы развития сотрудничества
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Наука
Ещё
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22.04.2022
Студенческие олимпиады: оценка знаний и стимул к постоянному развитию
21.04.2022
Petropolitan Science (Re)Search: победитель и призер из Туркменистана
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21.04.2022
Новые издания об ахалтекинских скакунах
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Спорт
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22.04.2022
Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде
21.04.2022
Праздничные скачки в Балканском конноспортивном комплексе
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21.04.2022
Вышел в свет первый номер в 2022 году Международного журнала «Тürkmenistan Sport»
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