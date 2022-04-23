На открытом манеже конноспортивного комплекса в Ашхабаде прошли соревнования по конкуру, приуроченные к Национальному празднику туркменского скакуна.
В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева состоялась Олимпиада по цифровой экономике.
Государственный симфонический оркестр Туркменистана приглашает всех любителей музыки в Путешествие в мир классики. Остановка – Латинская Америка, которая, как известно, славится захватывающей, ритмичной и колоритной музыкой с острой перчинкой, способной растопить сердце любого слушателя.
Государственная служба интеллектуальной собственности Министерства финансов и экономики Туркменистана выдала авторское свидетельство на программу для ЭВМ №218 группе разработчиков лаборатории Географических информационных систем (ГИС) Центра технологий Академии наук Туркменистана.
Экономическое общество «Милли улгам» с 2020 года работает над «умный» городским решением, которое включает в себя возможности цифровой системы. Здесь работает около 30 IT-специалистов.