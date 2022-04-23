Государственный симфонический оркестр Туркменистана приглашает всех любителей музыки в Путешествие в мир классики. Остановка – Латинская Америка, которая, как известно, славится захватывающей, ритмичной и колоритной музыкой с острой перчинкой, способной растопить сердце любого слушателя.