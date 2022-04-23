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Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана разрешено заключить контракт с компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG»

В целях успешной реализации реформ в сельскохозяйственной отрасли страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, дальнейшего укрепления материально-технической базы отрасли, а также поэтапной закупки сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей к ним Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить с компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG» Федеративной Республики Германия контракт на закупку сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей к ним с условием их поставки в Туркменистан в 2022 году.