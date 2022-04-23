23.04.2022
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Президент Туркменистана поздравил Президента Монголии
Президент Сердар Бердымухамедов от имени народа и Правительства Туркменистана, а также от себя лично направил искренние поздравления и наилучшие пожелания Президенту Монголии Ухнаагийну Хурэлсуху и народу страны по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Монголией.
22.04.2022
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Заседание Кабинета Министров Туркменистана
Сегодня Президент Сердар Бердымухамедов по цифровой системе провёл очередное заседание Кабинета Министров, на котором были рассмотрены проекты документов и ряд вопросов.
22.04.2022
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Утверждён состав Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права
В целях совершенствования деятельности Межведомственной комиссии по обеспечению выполнения международных обязательств Туркменистана в области прав человека и международного гуманитарного права Президент Туркменистана подписал Постановление, утвердив её состав.
22.04.2022
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Государственному предприятию «Nebitmaş» разрешено поэтапно заключать контракты с АООТ «Таджикская Алюминиевая Компания»
В целях дальнейшего укрепления экономической мощи страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, налаживания на инновационной основе перерабатывающих промышленных мощностей, обеспечения изобилия внутренних рынков импортозамещающими товарами, Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив государственному предприятию «Nebitmaş» Министерства промышленности и строительного производства поэтапно заключать с Акционерным обществом открытого типа «Таджикская Алюминиевая Компания» (TALCO) Республики Таджикистан контракты на закупку необходимых в производстве 7 тысяч тонн волочёного алюминия и 3 тысяч тонн литых алюминиевых заготовок.
22.04.2022
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Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана разрешено заключить контракт с компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG»
В целях успешной реализации реформ в сельскохозяйственной отрасли страны в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, дальнейшего укрепления материально-технической базы отрасли, а также поэтапной закупки сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей к ним Президент Туркменистана подписал Постановление, разрешив Министерству сельского хозяйства и охраны окружающей среды Туркменистана заключить с компанией «John Deere Walldorf GmbH & Co.KG» Федеративной Республики Германия контракт на закупку сельскохозяйственной техники, оборудования и запасных частей к ним с условием их поставки в Туркменистан в 2022 году.
22.04.2022
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Управление финансовыми рынками признано подлежащим лицензированию
В целях дальнейшего развития рынка ценных бумаг в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства, а также в соответствии с Законом Туркменистана «О лицензировании отдельных видов деятельности» Президент Туркменистана подписал Постановление, согласно которому управление финансовыми рынками (деятельность только фондовых бирж) признано подлежащим лицензированию, за выдачу лицензии по этому малому виду деятельности назначена государственная пошлина в соответствующем размере.
22.04.2022
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Глава государства подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осуждённых лиц»
Руководствуясь принципами милосердия и гуманизма, завещанными нам великими предками, в целях дальнейшего укрепления единства и сплочённости туркменского общества и каждой семьи, а также по случаю священной Gadyr gijesi, Президент Туркменистана, Верховный Главнокомандующий Вооружёнными Силами страны Сердар Бердымухамедов подписал Указ «О помиловании в честь священной Gadyr gijesi осуждённых лиц», освободив помилованных от дальнейшего отбывания основного наказания в виде лишения свободы.
22.04.2022
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Соревнования по конкуру прошли в Ашхабаде
На открытом манеже конноспортивного комплекса в Ашхабаде прошли соревнования по конкуру, приуроченные к Национальному празднику туркменского скакуна.
22.04.2022
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Студенческие олимпиады: оценка знаний и стимул к постоянному развитию
В Государственном медицинском университете Туркменистана имени Мырата Гаррыева состоялась Олимпиада по цифровой экономике.
22.04.2022
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Концерт, который никого не оставит равнодушным
Государственный симфонический оркестр Туркменистана приглашает всех любителей музыки в Путешествие в мир классики. Остановка – Латинская Америка, которая, как известно, славится захватывающей, ритмичной и колоритной музыкой с острой перчинкой, способной растопить сердце любого слушателя.