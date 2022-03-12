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Выборы Президента в Туркменистане признаны состоявшимися

Сегодня в Туркменистане в обстановке особой торжественности прошли выборы главы государства. C раннего утра на избирательные участки, образованные по всей стране, шли люди, чтобы реализовать своё конституционное право – проголосовать за самого достойного из девяти кандидатов, баллотирующихся на пост Президента Туркменистана.