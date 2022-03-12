12.03.2022
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Глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в Президентских выборах
Сегодня лидер нации Гурбангулы Бердымухамедов принял участие в выборах Президента Туркменистана и отдал голос за одного из кандидатов на высший государственный пост.
12.03.2022
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Выборы Президента в Туркменистане признаны состоявшимися
Сегодня в Туркменистане в обстановке особой торжественности прошли выборы главы государства. C раннего утра на избирательные участки, образованные по всей стране, шли люди, чтобы реализовать своё конституционное право – проголосовать за самого достойного из девяти кандидатов, баллотирующихся на пост Президента Туркменистана.
12.03.2022
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Волеизъявление наших граждан за рубежом
Как сообщили TDH Туркменистана в Министерстве иностранных дел, на 41 избирательном участке при дипломатических представительствах и консульских учреждениях нашей страны в иностранных государствах выборы Президента Туркменистана прошли организованно и при большой активности избирателей.
12.03.2022
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Кандидаты на пост главы Туркменского государства приняли участие в Президентских выборах
Сегодня в Туркменистане на альтернативной основе состоялись выборы Президента страны, в которых приняли участие все кандидаты на высший государственный пост. Эта важнейшая общественно-политическая кампания стала новым значимым шагом на пути дальнейшей демократизации современного туркменского общества, упрочения в нём принципов подлинного народовластия, исконно присущих туркменскому народу.
12.03.2022
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Концерну «Türkmenenergogurluşyk» разрешено заключить контракт с афганской компанией
В целях увеличения в эру Возрождения новой эпохи могущественного государства объёмов поставляемых в зарубежные страны туркменской электроэнергии, а также успешной реализации проекта линии электропередачи Туркменистан-Афганистан-Пакистан Президент Туркменистана подписал Постановление.
12.03.2022
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Голосование по выборам Президента Туркменистана завершилось
По выборам Президента Туркменистана к 19 часам проголосовало 97,12% избирателей.
12.03.2022
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На выборах Президента Туркменистана к 17 часам проголосовало 93,19% избирателей
На выборах Президента Туркменистана к 17 часам проголосовало 93,19% избирателей.
12.03.2022
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На выборах Президента Туркменистана к 15 часам проголосовало 86,34% избирателей
По Ахалскому велаяту проголосовало 87,22%, Балканскому велаяту 89,71%, Дашогузскому велаяту 85,15%, Лебапскому велаяту 85,39%, Марыйскому велаяту 86,70%, по городу Ашхабаду 86,76% избирателей.
12.03.2022
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По выборам Президента Туркменистана к 13 часам проголосовало 71,90% избирателей
По выборам Президента Туркменистана к 13 часам проголосовало 71,90% избирателей.
12.03.2022
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Более половины от всех избирателей проголосовали на выборах Президента Туркменистана
По выборам Президента Туркменистана к 11 часам проголосовало 51,05% избирателей.