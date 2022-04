277

Türkmenistanyň Prezidenti Mongoliýanyň Prezidentini gutlady

Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhamedow Türkmenistanyň halkynyň we Hökümetiniň adyndan hem-de hut öz adyndan Mongoliýanyň Prezidenti Uhnaagiýn Hurelsuha we ýurduň halkyna Türkmenistan bilen Mongoliýanyň arasyndaky diplomatik gatnaşyklaryň ýola goýulmagynyň 30 ýyllygy mynasybetli ýürekden gutlaglaryny we iň gowy arzuwlaryny iberdi.